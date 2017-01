As duas equipas estão atualmente separadas por seis pontos: o FC Porto é segundo classificado, com 41 pontos, ao passo que o Sporting está no quarto lugar, com 35.

O clássico entre FC Porto e Sporting já mexe na Invicta. Os dragões informaram que vão começar a venda de bilhetes para o jogo na quarta-feira, sendo, para já, exclusiva a sócios.A receção aos leões, referente à 20.ª jornada da Liga NOS, está agendada para o dia 4 de fevereiro, às 20H30. O preço dos ingressos varia entre os 12 e os 40 euros.

Autor: Luís Miroto Simões