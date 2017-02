É cada vez mais certo que o Estádio do Dragão vai esgotar na receção ao Sporting, marcada para sábado. Ao final do dia de ontem faltavam vender apenas 2 mil bilhetes.A equipa portista poderá, assim, contar com o apoio dos seus adeptos para quebrar o enguiço e voltar a vencer os leões, resultado que só conseguiu por uma única vez nos últimos oito clássicos entre estas duas equipas, em todas as competições. Falta saber se neste clássico com o Sporting o Dragão superará o melhor registo da época: 50.019 adeptos na receção ao Benfica (1-1) para a Liga NOS.