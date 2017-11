O FC Porto informou que já estão vendidos 35 mil bilhetes para o jogo frente ao Monaco, no dia 6 de dezembro, o que perspetiva uma nova enchente no Estádio do Dragão. Estando em 2º lugar do grupo, empatado com o RB Leipzig, o FC Porto precisa de uma vitória para garantir desde logo o apuramento para os oitavos-de-final da Champions.