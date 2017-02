Continuar a ler

"Histórias há muitas, mas a que mais recordo foi a do tricampeonato. Lembro-me bem da convicção que tinha o Vítor Pereira. Nós estávamos cinco pontos atrás do Benfica, e ele, numa altura em que faltavam mais ou menos dez jogos para o fim do campeonato, dizia sempre nas palestras: 'Nós vamos ser campeões'", começou por revelar o jogador numa visita que fez à cidade do Porto, onde esteve em tratamento a uma lesão.Jackson Martinez admitiu que a postura do treinador foi decisiva para que o grupo se acreditasse na conquista do título, pela "certeza que transmitiu a cada um"."Ele tinha essa certeza, mas era difícil. Ele mantinha a mesma convicção. A cada treino era como se estivéssemos só a um ponto. E foi muito importante quando o Benfica empatou com o Estoril em casa. A partir daí foi uma força muito grande. E também tenho lembranças daqueles tempos difíceis no FC Porto e de como o grupo se unia", recordou o avançado, falando de "anos muito gratificantes de muita aprendizagem e de muita evolução".Jackson Martínez revelou ainda que o melhor golo que marcou de dragão ao peito foi de calcanhar contra o Sporting e lembrou os colegas Lucho González, James Rodríguez e Otamendi.Sobre a passagem pelo Atlético de Madrid, clube para o qual se transferiu depois do FC Porto, o colombiano não guarda boas recordações, lamentando os momentos menos bons no clube espanhol."Havia uma grande expetativa e um apoio muito grande por parte da direção, do treinador, e as coisas começaram a não correr muito bem. Quando tive a lesão foi quando eu estava a começar a estar muito melhor, a estar adaptado. Mas tu precisas de te adaptar a um estilo de jogo e claramente eu não me adaptei. Foi triste, quando saí, ouvir colegas a dizer que eu não estava comprometido com a equipa. Foi algo estranho, porque se há uma coisa que sempre tentei fazer foi ser profissional ao máximo", explicou.Seguiu-se a ida para a China e também aí Jackson Martinez não sentiu confiança no passo dado, afirmando que que passou os três dias mais difíceis da carreira depois de assinar pelo Guangzhou Evergrande."Foram dias muito tensos. Havia gente a dizer que o Jackson Martinez decidiu ir para a China, que preferiu o dinheiro à glória. O que posso dizer é que eu não procuro a glória, nem tão pouco a minha vida é guiada pelo dinheiro", finalizou.