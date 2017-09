"O FC Porto impôs-se em 80 por cento dos duelos e ganhou bem. Nos primeiros 30 minutos houve algum equilíbrio, mas depois do golo o FC Porto fechou o meio-campo defensivo e encurtou os espaços, jogou em contra-ataque - na sua praia -, em transição", começou por referir o técnico no final do encontro, garantindo que não ficou surpreendido com a alteração tática nos dragões: "Sabíamos que o FC Porto viria com mais um médio. Já tinha mostrado isso frente ao Rio Ave. Mais importante do que a tática, foi a agressividade."



Jardim salientou ainda a importância do primeiro golo. "Está estatisticamente provado em jogo da Liga dos Campeões: quando um adversário marca o primeiro golo é muito difícil, para quem está a perder, inverter o resultado. Não fomos capazes de entrar nos últimos 30 metros do FC Porto, que foi melhor e mais forte. Agora, temos a necessidade de ganhar ao Besiktas", concluiu.

Leonardo Jardim não teve problemas em admitir que o FC Porto foi mais forte do que o Monaco e que, por isso, mereceu vencer o encontro desta noite, a contar para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões. O treinador português salientou, por outro lado, os erros da sua equipa, sublinhando a "falta de agressividade, de intensidade e velocidade" dos monegascos para justificar a derrota caseira por 3-0