Os portistas voltam a treinar pelas 10H30 de sexta-feira, novamente no Olival, à porta fechada, e no final da sessão, pelas 12H30, o treinador Nuno Espirito Santo fará a antevisão do jogo com o Vitória de Setúbal.



prosseguiu esta quinta-feira a preparação da receção de domingo ao, para a 26.ª jornada da liga NOS, com o mexicano Jesús Corona a voltar ao treino integrado condicionado.De acordo com a nota publicada no site dos dragões, o avançado Rui Pedro falhou a sessão por se encontrar ao serviço da seleção portuguesa de sub-19, enquanto o guarda-redes Mouhamed Mbaye e o médio Rui Moreira, do FC Porto B, foram chamados a integrar o trabalho da equipa principal.

Autor: Lusa