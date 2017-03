O V. Setúbal conseguiu, ontem, o que não sucedia desde 6 de abril de 2007 – há quase dez anos, portanto: marcar um golo no Dragão. João Carvalho, o médio do Benfica emprestado aos sadinos, repetiu assim a proeza de Bruno Ribeiro, embora com consequências muito diferentes para o jogo e o seu resultado.Carvalho fez o gosto ao pé e valeu um ponto à sua equipa, enquanto o de Bruno Ribeiro não aqueceu nem arrefeceu. Em 2007, o FC Porto de Jesualdo Ferreira não deu a mínima hipótese e venceu, rumo ao título, por claros 5-1. Os golos portistas foram apontados por Adriano (2), Jorginho, Hélder Postiga e o brasileiro Anderson, que havia de transferir-se para o Manchester United. Ao intervalo, os dragões já venciam por 4-0.