João Costa, guarda-redes do FC Porto, foi submetido esta segunda-feira a uma intervenção cirúrgica ao menisco do joelho esquerdo. De acordo com informação oficial prestada pelo clube, a operação, realizada pelo Dr. José Carlos Noronha no Hospital da Ordem da Trindade, no Porto, decorreu "com sucesso".O jovem guardião português, de 21 anos, que Nuno Espírito Santo integrou no plantel principal esta época, lesionou-se no final da semana passada e, agora, tem alguns meses de recuperação pela frente.

Autor: André Monteiro