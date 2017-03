"Sério? Queixam-se de um molusco quando dominaram toda a frota pesqueira e a distribuição de fruticulturas durante décadas? Mais coação!", escreveu esta sexta-feira o antigo responsável benfiquista reagindo assim à mensagem enviada aos sócios portistas ontem:

João Gabriel, antigo diretor de comunicação do Benfica, utilizou o Twitter para reagir ao e-mail que o FC Porto enviou na quinta-feira aos seus associados, em que apela à presença massiva no jogo de sábado frente ao Nacional, deixando uma acusação implícita ao Benfica."Estás farto de polvo todos os dias? Então não fiques em casa e vem ajudar a nossa equipa a conquistar a oitava vitória consecutiva no campeonato. Vamos fazer do Dragão um vulcão e até ao fim do campeonato não lhes vamos dar descanso, vamos todos juntos enfrentar o Polvo e vamos mostrar que contra tudo e contra todos ainda é mais saboroso."

