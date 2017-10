Quarto classificado na 2.ª Liga, o Leixões foi ao Dragão impor um nulo diante do FC Porto e reforçar a liderança do Grupo D da Taça CTT - a turma matosinhense é, aliás, a única a vencer um jogo na fase de grupos deste ano (os outros seis jogos já realizados acabaram em empates). Um feito que o técnico João Henriques não deixou de salientar no final da partida desta noite."Houve uma interpretação extraordinária por parte dos jogadores do que tínhamos planeado para o jogo. Conseguimos colocar um bloco médio a não deixar o FC Porto a ter muito espaço para construir aquilo que habitualmente constrói. Na segunda parte, apesar das maiores dificuldades, conseguimos não tirar os olhos da baliza do FC Porto", começou por salientar o treinador do Leixões."Tivemos o mérito de saber sofrer. Conseguimo-nos agigantar diante do FC Porto, que esta época tem 'só' uma média de 4,2 golos por jogo no Dragão. Quando houve o sorteio todos pensariam que o Leixões seria último classificado e teria muitas dificuldades em fazer pontos. Temos quatro pontos e conseguimos vir aqui pontuar. Não temos um sonho definido para a Taça da Liga. A Taça da Liga é para desfrutar com competência, com a qualidade individual e coletiva que demonstrámos hoje", concluiu João Henriques.