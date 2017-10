Continuar a ler

Agora na 2.ª Liga, o Leixões, segundo João Henriques, mantém a "ambição" na visita ao líder do principal campeonato português, afirmando na conferência de imprensa de antevisão que parte para o jogo "respeitando" o FC Porto, numa prova que quer "dignificar".



"Espero um FC Porto a respeitar-nos, tal como fez com todos os adversários, a manter-se como uma equipa forte e que também vai dignificar a prova", afirmou o treinador do atual quarto classificado da 2.ª Liga, em igualdade com o FC Porto B.



Ainda sobre o adversário, João Henriques disse esperar um FC Porto que "vai apresentar um futebol de ataque, positivo, e a querer marcar cedo para gerir uma semana que vai ser complicada".



Autor do primeiro dos três golos, há nove anos, na vitória no Estádio do Dragão, o capitão Bruno China sustentou que o Leixões vive hoje uma "realidade diferente" da que permitiu a vitória por 3-2, por força da "menor capacidade" devido a estar na 2.ª Liga, mas que isso não deve ser entendido por "menos ambição".



"Este é, de facto, um clube único!", salientou Bruno China, recordando ser o Leixões o "único clube que, alinhando na 2.ª B, atingiu a final da Taça de Portugal", garantindo que os seus jogadores não irão apresentar-se em campo "derrotados ou para passear".



Invicto em casa esta época, a série de bons resultados do Leixões é um fator de "confiança" para o experiente jogador para quem os duelos com as equipas grandes "chegam sempre na hora certa", na lógica de que "são partidas em que todos querem participar".



Líder isolado do Grupo D com três pontos, o Leixões será o adversário na estreia dos 'dragões' na presente edição da prova, sendo que um triunfo deixará a equipa de João Henriques muito bem posicionada para atingir a fase final da prova.



O avançado Ricardo Barros, há cerca de um mês e meio parado devido a uma lesão crónica no tornozelo direito, vai ser operado na próxima semana e estará mais três meses inativo, informou o presidente da SAD Paulo Lopo. Agora na 2.ª Liga, o Leixões, segundo João Henriques, mantém a "ambição" na visita ao líder do principal campeonato português, afirmando na conferência de imprensa de antevisão que parte para o jogo "respeitando" o FC Porto, numa prova que quer "dignificar"."Espero um FC Porto a respeitar-nos, tal como fez com todos os adversários, a manter-se como uma equipa forte e que também vai dignificar a prova", afirmou o treinador do atual quarto classificado da 2.ª Liga, em igualdade com o FC Porto B.Ainda sobre o adversário, João Henriques disse esperar um FC Porto que "vai apresentar um futebol de ataque, positivo, e a querer marcar cedo para gerir uma semana que vai ser complicada".Autor do primeiro dos três golos, há nove anos, na vitória no Estádio do Dragão, o capitão Bruno China sustentou que o Leixões vive hoje uma "realidade diferente" da que permitiu a vitória por 3-2, por força da "menor capacidade" devido a estar na 2.ª Liga, mas que isso não deve ser entendido por "menos ambição"."Este é, de facto, um clube único!", salientou Bruno China, recordando ser o Leixões o "único clube que, alinhando na 2.ª B, atingiu a final da Taça de Portugal", garantindo que os seus jogadores não irão apresentar-se em campo "derrotados ou para passear".Invicto em casa esta época, a série de bons resultados do Leixões é um fator de "confiança" para o experiente jogador para quem os duelos com as equipas grandes "chegam sempre na hora certa", na lógica de que "são partidas em que todos querem participar".Líder isolado do Grupo D com três pontos, o Leixões será o adversário na estreia dos 'dragões' na presente edição da prova, sendo que um triunfo deixará a equipa de João Henriques muito bem posicionada para atingir a fase final da prova.O avançado Ricardo Barros, há cerca de um mês e meio parado devido a uma lesão crónica no tornozelo direito, vai ser operado na próxima semana e estará mais três meses inativo, informou o presidente da SAD Paulo Lopo.

O treinador do Leixões João Henriques disse esta segunda-feira querer a sua equipa a defrontar na terça-feira o FC Porto com o pensamento nos três pontos e em manter a liderança do Grupo D da Taça CTT.A visita do clube de Matosinhos ao Estádio do Dragão acontece no dia em que se completam nove anos de um histórico triunfo do Leixões em casa dos portistas, por 3-2, com golos de Bruno China e de Braga (2) e que fez a equipa visitante ascender ao primeiro lugar da 1.ª Liga.

Autor: Lusa