As apostas em João Teixeira e Depoitre resultaram num tremendo fracasso e as respetivas contratações foram atribuídas a Nuno Espírito Santo, dois jogadores, segundo Pinto da Costa, pedidos expressamente pelo técnico para reforçar a equipa. O médio, de 24 anos, chegou do Liverpool a custo zero e não foi além de 10 jogos pelos dragões, enquanto o ponta-de-lança, de 28 anos, soma 13 jogos e dois golos. O belga assinou até 2020 e custou 6 milhões de euros por 90 por cento dos direitos económicos. O mais certo é que nenhum deles fique no plantel para a próxima época. Sem margem de manobra na equipa, tanto o médio como o avançado têm clubes interessados no estrangeiro, onde poderão valorizar-se com mais tempo de jogo.