Sérgio Conceição e a opção por José Sá: «Se fizesse a equipa outra vez seria o mesmo onze»

A noite de José Sá, a enorme surpresa no onze do FC Porto

Jorge Amaral não responsabiliza José Sá pela derrota frente ao RB Leipzig , no jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões (3-2). Para o antigo guardião dos dragões, a titularidade do jovem guarda-redes foi uma total surpresa, mas não acredita que o camisola 12 seja o único culpado pelo resultado na Alemanha."A titularidade de José Sá foi uma surpresa para todos, até para ele. E não saberemos até que ponto esta alteração não terá influenciado a defesa na 1.ª parte. A linha mais recuada está habituada a jogar com Casillas na baliza. José Sá tem responsabilidades no primeiro golo, da mesma forma como Felipe tem no segundo e Danilo no terceiro. Não foi por ele que a equipa perdeu até porque, depois disso, teve algumas boas intervenções", sublinhou a, deixando críticas à exibição: "A verdade é que o FC Porto não teve a mesma intensidade para acompanhar uma equipa rápida, muito dinâmica, que conseguiu desmembrar uma linha defensiva que, até agora, tem estado em bom plano".Sobre o motivo que terá levado Sérgio Conceição a deixar Iker Casillas no banco , Jorge Amaral não esconde alguma estranheza. "Passou-se alguma coisa. Primeiro [Sérgio Conceição] diz que não é pago para fazer surpresas e depois defende a escolha dizendo que era a melhor equipa que tinha disponível? É estranho", frisou, acreditando que ele é o melhor guardião. "Mas a única coisa que sabemos é que Casillas é um jogador com muita experiência e é o titular do FC Porto. Teve uma primeira época intranquila e, desde então, tem estado muito bem. Tem de ser titular", concluiu.

Autor: Bruno Dias