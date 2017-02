Continuar a ler

"Existe muita coisa em jogo. No caso do FC Porto, estar a um ponto do Benfica é uma motivação muito grande. O Sporting está muito atrás de FC Porto e Benfica, tem quase de vencer para ter ainda aspirações de poder chegar ao primeiro lugar", salientou o ex-internacional português.A ambição de alcançar provisoriamente a liderança, bem como o facto de disputar o duelo na 'fortaleza' do Estádio do Dragão, deixam Jorge Andrade confiante: "Este jogo não é o fim do campeonato, mas, animicamente, vencendo, o FC Porto fica muito bem lançado para discutir com o Benfica este campeonato. Tem um ligeiro favoritismo".No mesmo sentido, o ex-futebolista destaca a componente motivacional que empurra a equipa comandada por Nuno Espírito Santo."O FC Porto nunca esteve tão bem em termos de motivação. O mais difícil foi chegar aqui a tão poucos pontos do Benfica. Está a um ponto e a partir de agora - com o regresso de Brahimi e o reforço Soares - vai ser uma equipa mais forte", comentou.Todavia, Jorge Andrade assume que o clássico "é decisivo para os dois", pelo que esse cenário pode desinibir os dois conjuntos para um desafio de ataque e de emoções fortes."O FC Porto, se passar o Sporting com êxito, ganha força e pode entrar num caminho vitorioso até ao final do campeonato. O Sporting, se não vencer, vai ter muitos problemas. Acho que vai ser um jogo em que estas equipas não vão olhar a esquemas rígidos taticamente, porque vão atacar para ganhar. Por isso, vai ser um grande jogo", assegurou.E porque o ataque pode fazer a diferença no clássico, Jorge Andrade considera que o reforço Soares, proveniente do Vitória de Guimarães, pode ser já importante e ajudar André Silva na tarefa de fazer golos ao Sporting."Acredito que o Soares é uma mais-valia. Se existe um esquema de dois pontas de lança com André Silva e Jota, também pode existir com André Silva e Soares. O FC Porto ficou com mais alternativas", explicou.Porém, os elogios do antigo defesa central estendem-se também ao goleador dos rivais, o holandês Bas Dost, atual melhor marcador do campeonato, com 16 golos."Um jogador como Bas Dost é sempre um perigo para qualquer defesa", frisou, sublinhando ver o Sporting mais coeso após as mudanças no 'mercado de inverno': "Não ficou mais fraco, pelo contrário. Ficou com uma equipa trabalhadora e com jovens ambiciosos".O clássico entre FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, e Sporting, provisoriamente terceiro, com 38, referente à 20.ª jornada da I Liga de futebol, está marcado para este sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão.