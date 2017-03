Continuar a ler

Por fim, o jogador que ficou conhecido como 'Bicho' alargou a sua análise ao momento do FC Porto no campeonato nacional: "Está a lutar pelo título com todo o mérito. Admito que houve uma altura em que parecia estar arredado destas contas, mas neste momento é uma luta a dois com o Benfica, não há mais. Está tudo em aberto até ao fim do campeonato". Sobre a expulsão prematura de Alex Telles, no jogo da primeira mão, Jorge Costa salientou: "Não se pode crucificar o jogador. É um jovem, não tem muita experiência a nível internacional. Claro que erros destes em alta competição, na Liga dos Campeões, complicam aquilo que já era naturalmente difícil para o FC Porto. No entanto, não se vai crucificar um jogador que tem tido um comportamento exemplar. Ele cometeu um erro e espero que tenha servido de lição para ele e para aqueles que o acompanham".Por fim, o jogador que ficou conhecido como 'Bicho' alargou a sua análise ao momento do FC Porto no campeonato nacional: "Está a lutar pelo título com todo o mérito. Admito que houve uma altura em que parecia estar arredado destas contas, mas neste momento é uma luta a dois com o Benfica, não há mais. Está tudo em aberto até ao fim do campeonato".

O FC Porto apresenta-se esta terça-feira à noite, no Estádio da Juventus, com o intuito de contrariar todas as expectativas, batendo os bianconeri por um resultado que lhe permita seguir para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. O antigo capitão portista, Jorge Costa, reconhece que, depois da derrota (0-2) no Dragão, os azuis e brancos têm uma tarefa bastante difícil pela frente, mas que "não é impossível".À rádio francesa RFI, o antigo número 2 dos dragões disse mais: "Como adepto do futebol e do FC Porto, espero que o FC Porto vá ao terreno da Juventus e faça aquilo que não fez em casa, ou seja, que faça o jogo pelo jogo, porque neste momento não tem qualquer tipo de pressão. Aquela pressão que havia no primeiro jogo neste momento já não existe. Toda a gente dá a Juventus como vencedora da eliminatória. Espero que o FC Porto possa, no mínimo, deixar uma boa imagem, fazer um bom jogo, até vencer o jogo, se possível, e lutar pela eliminatória, sendo que é extremamente difícil".

Autor: Nuno Barbosa