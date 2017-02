Desde finais de janeiro no FC Porto , o avançado brasileiro Soares poderá nem passar da meia temporada no Dragão antes de dar o salto para outros campeonatos. É que, segundo esta quinta-feira adianta o 'Il Corriere dello Sport', o dianteiro brasileiro ex-V. Guimarães já surge na lista de possíveis reforços da Lazio para a próxima temporada, num eventual negócio no qual Jorge Mendes pode ser decisivo.Para lá de Soares, o mesmo jornal aponta igualmente Rúben Neves à turma da capital italiana, numa lista na qual entram ainda outros jogadores representados por Jorge Mendes, tais como Zakaria Bakkali (Valencia), Danilo (Standard Liège, cedido pelo Sp. Braga), Jemerson, Thomas Lemar e Kylian Mbappé (Monaco). De referir que a ligação entre a Lazio e a Gestifute começou a intensificar-se no início da temporada, com a contratação de Wallace por parte dos romanos (ao Sp. Braga) e, ao que parece, será para prolongar.

Autor: Fábio Lima