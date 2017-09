O empresário Jorge Mendes fez questão de assistir ao encontro entre o Monaco e o FC Porto, tendo sido presença notada na tribuna presidencial do Estádio Louis II.O agente esteve acompanhado da sua mulher, Sandra Mendes, tendo já realizado vários grandes negócios com o emblema do principado. Todavia, as duas maiores vendas dos dragões, André Silva e Rúben Neves, tiveram o seu cunho.