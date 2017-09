Continuar a ler

"Penso que, na minha altura, toda a gente dizia que havia Jorge Jesus e os outros. Não é demérito dos outros treinadores, eu tive grandes treinadores como Fernando Santos, Marinho Peres e Bobby Robson, que era um senhor, mas, Jorge Jesus era especial", sustentou.Em declarações à Lusa, o antigo central português recordou a época 1995/96, em que vestiu a camisola do Felgueiras e foi orientado pelo atual treinador do Sporting, que reconheceu "viver o futebol intensamente"."Subiu a pulso, não lhe fizeram a carreira, trabalhou no duro para estar no lugar em que está hoje. Por isso, dou-lhe muito mérito nisso e reconheço, como homem de futebol, que é um grandíssimo treinador", acrescentou.No seu entender, quem quer seguir a carreira de treinador devia mesmo passar, pelo menos, uma época com Jorge Jesus como aprendizagem."Tenho uma [história] em Felgueiras que me recordo perfeitamente e eu até era um jogador que Jorge Jesus gostava muito. Recordo-me que, num treino, o Jorge Jesus, por uma reação minha, menos boa com ele, porque estava cansado, nas vésperas de uma deslocação à Luz, ele não me convocou", recordou.Aos 52 anos, José Leal partilha também algumas memórias do atual treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, com quem alinhou nessa mesma época em Felgueiras.Uma delas remonta ao final de uma partida com o Benfica, em que Leal recebeu uma visita muito especial a querer saber mais sobre Sérgio Conceição: não era nada mais nada menos do que Bobby Robson, que também já tinha sido seu treinador no Sporting."Veio ter comigo e disse-me: Leal, estou interessado no Sérgio Conceição. Confio muito em ti, fala-me dele como jogador e como pessoa e eu disse: 'Mister' é uma pessoa extraordinária, não gosta de perder nem a feijões e é muito impulsivo também e o mister tem de lhe trabalhar um pouco essa parte", sublinhou.Sobre Sérgio Conceição, José Leal disse ainda que depois de um ano a trabalhar com Bobby Robson seria igual ao Figo, um jogador que também conhecia bem e estava no FC Barcelona."Perguntou se era um jogador para um 'grande' e eu disse-lhe: Mister, de caras! Engraçado, no dia a seguir, na imprensa, os títulos foram exatamente o que tinha dito ao Bobby Robson: que o Sérgio Conceição ia ser igual ao Figo após um ano com ele", apontou.Ao longo da conversa, Leal não escondeu que o Sporting é o clube do seu coração, esperando que o clube lisboeta vença por 2-1, no domingo."Penso que vai ser um jogo muito difícil para as duas equipas, mas espero que no final o Sporting consiga ganhar. Se infelizmente acontecer o contrário, embora eu pense que não vai acontecer, o FC Porto com os resultados que está a ter, ganha, em termos anímicos, uma força extraordinária", concluiu.O clássico entre Sporting e FC Porto, da oitava jornada da Liga NOS, está marcado para domingo, a partir das 19H15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.