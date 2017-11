No final do jogo frente ao Belenenses, Sérgio Conceição referiu-se à grandeza de Herrera como jogador e pessoa e quem conhece o mexicano assina por baixo a observação do técnico dos dragões."O Herrera é um jogador à imagem do Sérgio Conceição. É muitas vezes injustiçado pelas pessoas, mas nunca se revolta. Aceita as críticas, venham elas dos sócios ou dos treinadores, e consegue ultrapassar todos os obstáculos. É um jogador intenso, agressivo, humilde, solidário e trabalhador. A equipa está sempre primeiro. Faz sempre o que o treinador pede, seja em que posição for", revelou José Peseiro a, ele que o treinou em 2015/16.