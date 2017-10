José Sá estreou-se este sábado no campeonato desta épocae, através da sua página pessoal do Facebook, o guarda-redes do FC Porto agradeceu este domingo o apoio dos adeptos, demonstrando a sua felicidade pela titularidade.Recorde-se que o internacional sub-21 já tinha relegado Iker Casillas para o banco de suplentes na passada terça-feira, na derrota frente ao RB Leipzig (3-2) , para a Liga dos Campeões, numa decisão de Sérgio Conceição que causou bastante polémica.