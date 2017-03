O FC Porto recebe, no domingo (18 horas) o V. Setúbal em jogo da 26.ª jornada da Liga NOS e José Sá não esconde a ambição dos azuis e brancos."Amanhã, Dia do Pai, nada melhor que festejar o dia dele no estádio a apoiar o nosso Porto. É para limpar tudo sem medo de ninguém... contra tudo e contra todos", escreveu o guarda-redes dos dragões no Instagram, apelando à presença dos adeptos na "fortaleza" do FC Porto.

Autor: Sofia Lobato