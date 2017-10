Logo após a paragem para as seleções, os clubes da Liga entram em cena na Taça de Portugal e o FC Porto terá pela frente o Lusitano de Évora, equipa que milita nos Distritais. Independentemente do escalão onde joga o adversário, já estava estipulado que o guarda-redes dos dragões na segunda competição mais importante do futebol português seria José Sá, habitual suplente de Iker Casillas.O guardião, de 24 anos, tem toda a confiança de Sérgio Conceição para assumir a baliza, depois de uma pré-época em que deixou boas indicações, ganhando claramente vantagem sobre Vaná, única contratação dos dragões para esta época. José Sá está na sua terceira temporada ao serviço do FC Porto – embora tenha entrado a meio da primeira – e na campanha transata foi o eleito de Nuno Espírito Santo para defender as redes na Taça de Portugal e na Taça da Liga. O problema é que tanto numa como noutra competição, os dragões saíram de forma prematura, deixando o guarda-redes limitado a um total de seis jogos. A última vez que foi utilizado em encontros oficiais aconteceu na derradeira jornada do campeonato passado, frente ao Moreirense.Depois disso, José Sá foi chamado por Fernando Santos para a Taça das Confederações, ficando na sombra de Rui Patrício, situação que não beliscou o facto de ter passado a integrar o grupo de guardiões selecionáveis.