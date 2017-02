"Vamos ser campeões este ano", assegurou o habitual suplente de Iker Casillas, em três diferentes ocasiões durante a entrevista que concedeu esta quinta-feira ao Porto Canal.José Sá, de 24 anos, fez uma viagem pela sua carreira mas também falou do futuro: "Espero assumir a baliza do FC Porto o mais rapidamente possível. É o grande desafio da minha vida."De resto, sobre os companheiros de posto mais mediáticos que encontrou no FC Porto, Sá afirmou: "Sempre gostei do Iker, sempre foi o meu ídolo. O Helton também é uma pessoa excelente, aprendi muito com os dois, ainda hoje aprendo."