Se tivermos apenas em conta os jogos para a Serie A, esta foi o 30.º triunfo consecutivo da Vecchia Signora em casa, onde não perde desde 23 de agosto de 2015 - então, tombou diante da Udinese, por 1-0.



Com o triunfo, a Juventus reforçou a liderança do campeonato, somando agora 66 pontos, mais 10 do que a Roma, que visita o Inter (5.º classificado) este domingo, no jogo grande da jornada.



Três dias depois da vitória no Dragão, por 2-0, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a Juventus repetiu o resultado este sábado, agora na receção ao Empoli em jogo da 26.ª jornada da Serie A.Um autogolo de Skorupski, aos 52', na sequência de um cabeceamento que o guardião visitante desviou para a trave - a bola bateria depois nas costas do internacional polaco -, e mais um golo do ex-portista Alex Sandro fizeram o resultado em Turim, naquela que foi a 9.ª vitória seguida dos campeões italianos, em todas as competições.