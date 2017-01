Kayembé volta a estar em cima da mesa para reforçar o Belenenses até final da época, apesar de se manter o interesse em Matheus Pereira, que tem forte concorrência e aufere um ordenado alto para as possibilidades da SAD de Belém. Kayembé, referenciado há muito no Restelo, tem atuado pelo FC Porto B e, caso o empréstimo se concretize, os azuis terão de suportar parte do ordenado do extremo.