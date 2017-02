Continuar a ler

Apesar de tudo, o brasileiro manteve-se no clube em 2013/14, sob o comando de Paulo Fonseca, e ainda metade de 2014/15, então com Julen Lopetegui, saindo no mercado de janeiro para o Palmeiras.



Kelvin já vai no seu terceiro empréstimo no FC Porto . O herói do último título dos dragões, em 2012/13, foi cedido ao São Paulo há dois anos e, desde então, representou também Palmeiras e agora Vasco da Gama, este último depois de um curto regresso a Portugal, no mês passado. Convidado a fazer uma retrospetiva do seu trajeto, o avançado admite que a primeira saída lhe causou confusão."Esperava apenas ter mais oportunidades. Nesse ano fiz o golo [do título], uma boa pré-temporada como titular e, de repente, o treinador que acabara de chegar [Paulo Fonseca] chamou-me e disse-me que não iria utilizar-me. Aconselhou-me a manter a minha forma no FC Porto B. Foi um momento em que eu não entendi nada, pedi para sair e o clube libertou-me", confessou Kelvin, em entrevista ao 'Lance'.