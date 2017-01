Já viu quem voltou ao Dragão?

Já viu quem voltou ao Dragão?

A presença de Kelvin é a nota de maior destaque do treino deste domingo do FC Porto, presenciado por 28 mil pessoas, mais cinco mil em relação ao ano passado. Os dragões convidaram os adeptos - como fazem no início de cada ano - a assistir à sessão de trabalho e estes corresponderam em grande número.André Silva e Layún subiram ao relvado mas não trabalharam às ordens de Nuno Espírito Santo. O jovem internacional português, que tem uma mialgia na face posterior da coxa esquerda, limitou-se a fazer corrida.Por esse motivo falhou o encontro com o Feirense e também não será opção no de terça-feira (21H15), frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, para a Taça CTT . A grande dúvida é se estará apto para o compromisso seguinte, com o P. Ferreira, nesse caso para a Liga NOS.As portas do estádio abriram cerca de uma hora antes do início do treino e já as filas intermináveis em torno do Dragão faziam prever a enchente no habitual treino aberto da equipa azul e branca no início do ano. Pouco antes do início da sessão de trabalhos ter início, o treinador Nuno Espírito Santo dirigiu-se à plateia e deixou uma mensagem . "Quero deixar, em nome de todos, uma promessa de que tudo faremos no máximo da nossas forças para lutarmos juntos contra tudo e contra todos", prometeu.A sessão durou perto de hora e meia, com jogo a quase todo o terreno e com os jogadores e a equipa técnica a interagirem com o público, oferecendo chapéus e bolas de futebol. Nas bancadas, foram muitos os que chegaram ainda de manhã para conseguirem os lugares mais perto do relvado para verem melhor os seus ídolos.

Autores: Sandra Lucas Simões e Lusa