Continuar a ler

"O Sporting tem jogadores muito experientes e na segunda parte os meus jogadores pensaram demasiado, isso nem sempre é bom, por isso tive de pedir um 'time-out' para pedir segurança à equipa. Pressionamos muito o Sporting, mas tivemos grandes dificuldades em travar o Frankis Carol, que é um excelente jogador. Espero que não demore muito tempo o FC Porto a assimilar todos os processos que quero implementar", acrescentou Lars Walther.



O técnico dinamarquês destacou ainda a qualidade do andebol que encontrou em Portugal. "O nível do campeonato português é muito bom. Tem quatro ou cinco equipas para jogar na Europa. O Sporting tem fortes possibilidades de seguir em frente na Liga dos Campeões. O Benfica joga muito bem, tal como o Madeira SAD. Há equipas muito boas para desenvolver talentos em Portugal", frisou. "O Sporting tem jogadores muito experientes e na segunda parte os meus jogadores pensaram demasiado, isso nem sempre é bom, por isso tive de pedir um 'time-out' para pedir segurança à equipa. Pressionamos muito o Sporting, mas tivemos grandes dificuldades em travar o Frankis Carol, que é um excelente jogador. Espero que não demore muito tempo o FC Porto a assimilar todos os processos que quero implementar", acrescentou Lars Walther.O técnico dinamarquês destacou ainda a qualidade do andebol que encontrou em Portugal. "O nível do campeonato português é muito bom. Tem quatro ou cinco equipas para jogar na Europa. O Sporting tem fortes possibilidades de seguir em frente na Liga dos Campeões. O Benfica joga muito bem, tal como o Madeira SAD. Há equipas muito boas para desenvolver talentos em Portugal", frisou.

Depois de ter iniciado o campeonato com duas derrotas e um empate, o FC Porto já deixou uma imagem bem diferente esta quinta-feira ao vencer o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 26-23, em jogo a contar para a 5.ª jornada. Por isso, o técnico Lars Walther não escondeu a satisfação com o desempenho dos jogadores portistas."Estou muito contente. Nos primeiros jogos não jogámos muito bem. Temos uma filosofia nova. Tivemos muitas faltas técnicas, mas estamos com processos novos. Estou muito contente com a minha equipa. Alfredo Quintana esteve muito bem. Jogámos contra uma grande equipa, que é o Sporting. Sei que quando se joga na Liga dos Campeões o desgaste é maior", referiu o treinador dinamarquês, de 51 anos, contratado pelo FC Porto no último verão.

Autor: Lusa