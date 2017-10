Durante a primeira parte do dérbi portuense, houve um laser verde que esteve num par de ocasiões apontado aos árbitros. Hugo Miguel cedo apercebeu-se da situação e ainda antes da meia hora de jogo fez sinalética ao 4º árbitro Gonçalo Martins para alertar os delegados da Liga presentes no Estádio do Bessa sobre esta situação, apontando na altura para a bancada como local onde se encontrava esse laser.

Por outro lado, houve uma bola de golfe que foi atirada para o relvado, descoberta por José Sá mesmo antes do início da 2ª parte. O guardião deu-a ao árbitro assistente Ricardo Santos, que estava a verificar as redes da baliza, e o juiz auxiliar entregou depois esse objeto aos delegados da Liga.