No próximo jogo, frente ao Nacional, Maxi Pereira cumprirá castigo pela expulsão no Bessa. Segue-se o Arouca no calendário portista, também para a Liga NOS, e logo depois vem o duelo decisivo na Liga dos Campeões, frente à Juventus, em Turim, no qual Alex Telles será baixa pela expulsão na 1ª mão, disputada no Estádio do Dragão. Em ambos os casos, será Miguel Layún a ocupar as vagas que os colegas de equipa e de posto deixam no onze.

A polivalência do mexicano continua a ser um trunfo ao qual Nuno Espírito Santo recorre com frequência, mas agora será mesmo obrigado a isso, uma vez que, no plantel principal, Layún é a única alternativa de raiz aos laterais habitualmente titulares.

Será uma ótima oportunidade para o camisola nº 21 limpar a má imagem deixada no regresso à competição, frente ao Rio Ave, após um mês e meio de paragem forçada por lesão, mas também do azar que teve frente à Juventus, com um toque involuntário que permitiu que os italianos se adiantassem no marcador. Mais do que isso tudo, Layún terá (mais) uma oportunidade de mostrar ao treinador que mantém intactas as qualidades que fizeram dele, na época passada, titular indiscutível.

Autor: Nuno Barbosa