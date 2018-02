O futebolista internacional mexicano Miguel Layún, emprestado esta semana pelo FC Porto ao Sevilha, deixou uma mensagem aos dragões, que espera ver no final da época a festejarem nos Aliados. "Vou apoiar-vos sempre e espero no fim da época ver todos a festejarem nos Aliados, porque vocês merecem muito", escreveu o lateral no Twitter, em mensagem aos companheiros de equipa no FC Porto.Layún, de 29 anos, que chegou ao FC Porto em 2015/16, lembrou os dois anos e meio no clube, e agradeceu tudo o que aprendeu. "Foram momentos inesquecíveis e que, de certeza, vão ficar no meu coração. Obrigado ao clube, staff técnico, companheiros e adeptos pelo carinho neste tempo juntos. Vou deixar grandes amizades e vou ter saudades vossas", disse.Nos dragões, o jogador, que está emprestado ao Sevilha com opção de compra para o clube andaluz, disputou 79 jogos e marcou 11 golos. Antes de chegar ao FC Porto, o mexicano passou pelos mexicanos América e Veracruz, entre outros, com passagens pelos italianos do Atalanta e pelos ingleses do Watford.Já hoje também, o jogador foi apresentado pelo Sevilha, numa cerimónia com outros reforços do clube espanhol, e revelou que no verão tinha existido esta hipótese."Tinha uma vontade muito grande de vir para aqui, no verão foi um golpe duro não vir, pelo que representa esta camisola, tenho uma grande inquietude para conhecer melhor o clube, que têm uma grande qualidade humana, o que para mim é fundamental", referiu o defesa. Layún disse estar onde queria estar e revelou também que teve bons conselhos do espanhol Iker Casillas em relação à ida para o Sevilha.