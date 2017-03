Miguel Layún está de volta à ala canhota da defensiva portista. Essa foi a posição em que se notabilizou no FC Porto, durante a temporada passada, mas que tem ocupado raras vezes desde que Alex Telles chegou ao clube. Como o brasileiro ganhou o lugar e ainda não sofreu qualquer lesão de média gravidade, Layún tem sido mais regular na direita, onde Maxi já cedeu algumas vezes.A última ocasião em que o mexicano jogou na esquerda foi no encontro com a Juventus, a partir do momento em que Alex Telles foi expulso. A última titularidade de Layún nessa posição ocorreu há pouco mais de três meses, na vitória frente ao Sp. Braga (1-0), no jogo que catapultou o FC Porto para a discussão do título nacional. O mexicano é elogiado pela sua polivalência.