Miguel Layún tem garantida a titularidade em Turim, uma vez que Nuno Espírito Santo não poderá contar com Alex Telles, que foi expulso na primeira mão. Nas raras vezes em que o brasileiro não entrou de início – só foram três –, o mexicano, de 28 anos, foi o eleito para jogar em duas delas. A primeira logo no início da época, na receção ao Estoril, quando Alex Telles também teve de cumprir castigo, e a mais recente há mais de três meses, na única vez em que o brasileiro falhou um jogo do campeonato, devido a gestão.

Daí para cá, sempre que foi chamado à titularidade, Layún foi utilizado no lado direito da defesa. Frente ao Rio Ave não esteve bem, tendo, inclusive, sido substituído no decorrer da segunda parte, mas na receção ao Nacional deu uma boa resposta, contribuindo com um golo de livre direto.

Continuar a ler