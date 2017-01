Continuar a ler

A nota refere que o mexicano Layún fez tratamento e trabalho de ginásio, Rúben Neves tratamento e o brasileiro Otávio tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.Chidozie treinou com o FC Porto B, enquanto Rui Pedro fez o percurso inverso e integrou os trabalhos da equipa principal. Já Brahimi permanece na Taça das Nações Africanas, ao serviço da Argélia.O plantel portista cumpre na terça-feira um dia de folga e regressa pelas 10H30 de quarta-feira ao trabalho, no Olival, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.O FC Porto, que domingo tirou partido dos empates dos rivais para reduzir para quatro pontos a diferença para o líder Benfica e abrir para quatro para o Sporting (3.º), defronta o Rio Ave (8.º), pelas 16 horas de sábado, no Dragão.