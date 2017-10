Miguel Layún esteve em grande na vitória do México frente a Trindade e Tobago (3-1), de qualificação para o Mundial’2018, tendo feito a assistência para o primeiro golo e assinado mais momentos de grande espetáculo. O lateral, de 29 anos, não escondeu a sua satisfação e aproveitou para destacar a vontade que tem de ser titular no FC Porto para assim chegar na melhor forma possível à Rússia.

"Luto todos os dias por um lugar, faço-o desde o momento em que o técnico decidiu ficar comigo no plantel, sabendo que tinha opções importantes para sair no futebol europeu. Isso demonstra a confiança que o treinador tem em mim", revelou Layún, referindo-se concretamente às propostas que chegaram ao Dragão sobre o fecho do mercado provenientes do Sevilha e do Lyon.

Tendo sido utilizado em cinco dos dez jogos disputados pelos portistas até ao momento, mas apenas dois a titular, o mexicano assume que o seu objetivo passa por jogar com maior regularidade: "É lógico que a minha intenção é jogar o maior número de minutos, tendo em conta que vem aí o Mundial e para isso é fundamental chegar lá com o maior ritmo possível." Nas duas vezes que integrou a equipa inicial, Layún fê-lo como lateral-direito, mas nas três em que foi chamado no decorrer dos jogos, entrou duas vezes para médio-esquerdo e outra para médio-direito. Uma polivalência confirmada pela sua utilização a lateral-esquerdo frente a Trindade e Tobago. O jogador do FC Porto é um dos preferidos de Juan Carlos Osorio.

Autor: Rui Sousa