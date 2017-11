O RB Leipzig reagiu da melhor forma ao desaire a meio da semana, para a Liga dos Campeões, diante do FC Porto, tendo voltado a 'casa' para somar um triunfo por 2-1 frente ao Hannover, equipa que vinha sendo uma das sensações da Bundesliga (era à partida para a 11.ª jornada o quarto colocado).Ainda assim, começou melhor o Hannover, com Jonathas a abrir o marcador aos 56 minutos. Ora, a perder, e já depois de ter tirado Bruma de campo, Ralph Rasenhüttl foi ao banco buscar Naby Keita e o encontro mudou de figura. Yussuf Poulsen empatou aos 70', tendo Timo Werner completado a reviravolta um quarto de hora depois.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima