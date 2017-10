Continuar a ler

O Leipzig passa agora a somar 13 pontos, no quarto posto, a 6 do líder Borussia Dortmund, ao passo que o Colónia é 18.º, com apenas 1 em sete encontros.



O RB Leipzig, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, voltou este domingo aos triunfos, depois do desaire na Champions a meio da semana, batendo fora de casa o Colónia por 2-1.Com Bruma a atuar até ao período de compensações (saiu aos 90'+2, dando o seu lugar a Bernardo), o Leipzig venceu com golos de Lukas Kllostermann (30') e Yussuf Poulsen (80'). Osako, aos 82', fez o único tento do conjunto da casa.

Autor: Fábio Lima