Quanto ao Monaco, também "começou bem o campeonato", recorda. "Temos jogado bem, descontando o jogo contra o Nice, mesmo antes da chegada dos reforços. Vamos conseguir ainda mais qualidade e intensidade com esses novos jogadores", explicou.



Em termos táticos, Jardim vincou que está preparado para qualquer esquema tático que Sérgio Conceição, o treinador dos 'dragões', apresente. "O FC Porto tem jogado, e bem, com dois avançados. Mas até poderá não o fazer amanhã e estamos conscientes disso".



Questionado sobre a utilização em alternativa de Thomas Lemar, que regressa à equipa, ou o português Ronny Lopes, não foi claro, deixando a resposta final para terça-feira. "Ronny pode jogar à esquerda, é explosivo... Lemar gosta de jogar com a bola no pé... amanhã, um deles vai jogar".



Leonardo Jardim, treinador do Monaco, não poupou esta segunda-feira elogios ao FC Porto, seu adversário de terça-feira para a Liga dos Campeões, no principado, e admitiu que o jogo se vai decidir "em questões de pormenor"."Estamos a falar de uma excelente equipa, motivada, de grande qualidade, que chegou à liderança do seu campeonato há dias. Gosto em especial do trabalho do treinador, que deu um cunho especial à equipa. Os jogos entre o Mónaco e o FC Porto vão decidir-se muito ao pormenor", disse o treinador português do campeão de França, na conferência de imprensa de lançamento do encontro.

