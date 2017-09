Continuar a ler

Jardim antevê um duelo equilibrado frente à equipa de Sérgio Conceição, que apelidou de ofensiva: "Acredito que possa ser um bom espetáculo de futebol. O FC Porto este ano é uma equipa mais ofensiva, está na frente do campeonato português e está motivado. O Monaco, apesar de ter perdido alguns jogadores, está a refazer a sua equipa e está confiante. Acho que vai ser um jogo equilibrado".



Leonardo Jardim, treinador do Monaco, fez a antevisão da partida de terça-feira com o FC Porto, começando por falar no reencontro com uma equipa portuguesa."Sinceramente é importante jogar com uma equipa portuguesa, porque temos, além do jogo, a possibilidade de rever algumas pessoas conhecidas. Mas em relação ao jogo propriamente dito, depois de trabalharmos em vários sítios, os adversários são sempre os adversários, por isso não existe nada de especial", comentou à RTP.

