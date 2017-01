Continuar a ler

Mas os problemas de ordem física não se ficam por aí. Nuno tem uma ausência confirmada na Amoreira e outro jogador que permanece em dúvida. Enquanto Rúben Neves tem um período de paragem que não será inferior a duas semanas, Maxi Pereira vai fazendo tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado, na sequência de uma contusão no joelho esquerdo contraída frente ao Moreirense. O uruguaio ainda tem possibilidades de recuperar a tempo de defrontar o Estoril, o que seria uma boa notícia para o treinador, dado que foi notória a falta de ritmo de Miguel Layún, também ele regressado de lesão.



Entretanto, o treino de ontem contou com a presença de 11 jogadores da equipa B. Os eleitos foram Mbaye, Rodrigo, Inácio, Rui Moreira, João Cardoso, Bruno Costa, Musa Yahaya, Chikhaoui, Raul Soares, Rui Pedro e Tony Djim. João Costa e Chidozie jogaram pela formação secundária.

Jesús Corona está em dúvida para o jogo do Estoril, uma vez que ontem teve de fazer tratamento a uma mialgia na face posterior da coxa esquerda contraída frente ao Rio Ave. O extremo, de 24 anos, viu-se até obrigado a sair no final da primeira parte, deixando a equipa sem extremos de raiz depois do intervalo. De acordo com a informação prestada pelos dragões, o mexicano fez ainda trabalho de recuperação física, tal como os restantes companheiros que estiveram mais tempo em campo na véspera.No caso de Corona não conseguir recuperar a tempo para a deslocação ao Estoril e Brahimi continuar em ação pela seleção da Argélia na CAN, Nuno Espírito Santo vê bastante reduzido o leque de opções para as alas. Além de Diogo Jota, que tem jogado descaído pelo corredor esquerdo, estão ainda disponíveis Kelvin, que regressou recentemente à competição, e Otávio, que nem sequer foi para o banco de suplentes na receção ao Rio Ave. Uma série de contingências que poderão obrigar o treinador do FC Porto a fazer uma reestruturação ao nível tático.

