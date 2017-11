Continuar a ler

Recorde-se que já há três ausências garantidas para esse encontro e para outros que se seguem, todas por motivo de lesão. São eles Soares, Marega e Otávio. A apreensão é grande e não tem a ver apenas com a receção ao Portimonense. No horizonte do técnico dos dragões está também a deslocação ao Besiktas, para a Champions, onde o FC Porto poderá jogar uma cartada decisiva relativamente ao apuramento para os oitavos-de-final.



No caso de Herrera, trata-se de um jogador que assumiu especial relevância nos últimos tempos, com golos decisivos e exibições de qualidade. A sua eventual ausência vai mexer com a estrutura do meio-campo.

Héctor Herrera é mais um problema a preocupar Sérgio Conceição, depois de o médio, de 27 anos, ter sido dispensado da seleção mexicana, devido a uma lesão na coxa direita contraída no jogo particular frente à Bélgica. Feita a primeira avaliação ainda em Bruxelas, foi detetada uma inflamação no músculo tendinoso do bíceps femoral, tendo o jogador sido imediatamente dispensado da viagem à Polónia e autorizado a regressar ao Porto.Aliás, segundo o comunicado emitido pela federação mexicana, Herrera vai ser agora reavaliado pelo departamento médico dos dragões, de forma a determinar o tratamento adequado para recuperar da lesão. Seja como for, para já, está em risco a sua presença no jogo da Taça de Portugal, diante do Portimonense, na próxima sexta-feira, o que aumenta a preocupação de Sérgio Conceição.

Autor: Rui Sousa