Mais de um ano e meio depois, o FC Porto volta a ser líder isolado do campeonato. O empate averbado ontem pelo Sporting, em Moreira de Cónegos, deixa os dragões sozinhos no topo da tabela classificativa, como aconteceu à 14ª jornada da edição 2015/16 da prova, estávamos em dezembro de 2015.Mas curiosamente há um outro dado a ligar as datas: o FC Porto chega à liderança antes de viajar até Alvalade para enfrentar os leões... precisamente como aconteceu naquela temporada. À altura, a equipa de Julen Lopetegui tinha uma vantagem de um ponto, que desperdiçou com a derrota por 2-0 às mãos do Sporting já de Jorge Jesus. Daí para cá, não mais os azuis e brancos voltaram a olhar todos os outros adversários de cima para baixo, como acontece agora com dois pontos a mais que os leões.Na época transata, o FC Porto de Nuno Espírito Santo dispôs de uma ocasião para se isolar na frente, já na segunda volta da prova, mas acabou por empatar com o V. Setúbal (1-1), à 26ª ronda, depois de o Benfica também ter saído de Paços de Ferreira com uma igualdade.