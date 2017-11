A coincidência de na mesma jornada Benfica e Sporting defrontarem os representantes nacionais na Liga Europa, V. Guimarães e Sp. Braga, ‘obrigou’ à realização dos dois jogos no domingo e deixou o clássico FC Porto-Belenenses apenas com duas hipóteses: domingo às 16 horas ou sábado (dia em que o encontro se vai realizar). Isto porque a 2ª feira estava bloqueada pelo início dos trabalhos das seleções.Sérgio Conceição considerou inadmissível o FC Porto jogar sábado depois de ter jogado na 4.ª feira com o RB Leipzig, mas a jornada foi acertada na comissão de acompanhamento de calendário (onde o FC Porto tem assento, assim como o operador) e confirmada em reunião posterior.