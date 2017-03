Continuar a ler

A segunda mão disputa-se a 1 de abril, agora em solo catalão.



O FC Porto comprometeu este sábado o apuramento para a final four da Liga Europeia, ao empatar a sete golos na receção ao Reus, na primeira mão dos quartos-de-final da prova máxima de clubes do hóquei em patins europeu. Com este resultado, os dragões estão obrigados a vencer em Espanha ou, então, empatar por sete (para prolongamento) ou mais golos)Numa partida louca, os dragões chegaram a estar a vencer por 6-4 a 9 minutos do final, mas acabariam por permitir a reação contrária, chegando mesmo ao ponto de o Reus liderar por 7-6 a quatro minutos do final. Valeu a reação final, que permitiu impedir o desaire surpresa perante a equipa que acabou em primeiro no grupo do Sporting. No plano individual, nota para os bis de Rafa Costa e de Gonçalo Alves, ao passo que Ton Baliu, Reinaldo Garcia e Jorge Silva fizeram um golo cada. Do lado espanhol, nota para os golos de Albert Casanovas (ex-Oliveirense) e de Marc Torra (ex-Benfica).

Autor: Fábio Lima