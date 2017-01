O FC Porto foi este sábado derrotado na visita ao reduto do Barcelona, por 3-1, em partida do Grupo B da Liga Europeia, e caiu para o segundo posto daquele agrupamento, precisamente atrás dos catalães.Diante de um adversário ao qual havia ganho na partida da primeira volta, os dragões até começaram a vencer, graças a um golo de Gonçalo Alves, apontado aos 16', mas a formação catalã reagiu e ainda antes do intervalo conseguiu o empate. Matias Pascual, aos 20', deu então início à reviravolta dos culé, que foi confirmada pelos golos de Paul Bargalló (34') e Lucas Ordoñez (37').Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima