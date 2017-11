O FC Porto não teve problemas de maior para ser desenvencilhar dos franceses do La Vendéenne na segunda jornada do Grupo B da Liga Europeia. Os campeões nacionais, que se apresentam nesta prova com claras ambições ao título, alcançaram o triunfo robusto, fora de casa, por 11-3.No mesmo grupo os italianos do Follonica foram a Espanha derrotar o Vic, por 1-0, e continuam invictos, à semelhança do líder FC Porto.Na próxima jornada, a 9 de dezembro, o FC Porto visita o Follonica.