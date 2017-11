Os sub-19 do FC Porto defrontam esta terça-feira, na Turquia, o Besiktas, na 5.ª jornada da liga Jovem da UEFA. A formação orientada por João Brandão, que ocupa o 2.º lugar do grupo G, com 9 pontos os mesmo do líder Monaco, pode já hoje garantir presença na próxima fase, um empate dá o apuramento, no entanto, o FC Porto quer terminar o grupo no 1.º lugar."Estamos muito focados no objetivo do jogo. Se fizermos bem o nosso trabalho e conquistarmos os 3 pontos lutaremos pelo 1.º lugar", admitiu o treinador portista.No encontro disputado no Olival, a 13 de setembro, o FC Porto goleou a formação turca por 5-1. "cada jogo tem a sua história, além de estarmos a falar de uma equipa que tem um rendimento diferente quando joga em casa ou fora e os resultados que tem conseguido são a imagem disso. na última jornada ganharam ao Monaco, depois de terem perdido por 3-0 fora de casa", alertou o treinador portista João Brandão.