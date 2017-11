Continuar a ler

30' - Cartão amarelo a Majetschak, por falta sobre Baró.24' - Cartão amarelo a Mateus Santos, por falta sobre Kühn.19' - Cartão amarelo a Schelenz, por falta sobre Baró.18' - Junior Malek deperdica excelente oportunidade para marcar, mas acerta nas pernas de um defesa.11' - Dalot acerta na trave com uma tentativa de chapéu, depois de jogada algo confusa dentro da área dos alemães.9' - Dalot responde com remate de muito longe, forte, mas à figura de Stahl.8' - Majetschak fica muito perto de fazer o empate na marcação de um livre direto sobre a esquerda do ataque do RB leipzig, Paulo Estrela converte penálti e faz o 1-0. Stahl adivinhou o lado, mas o remate do médio portista levava 'lume'.3' - Penálti para o FC Porto: Minz rasteirou Diogo Bessa.A bola pertence ao FC Porto.---------------Robert Madley (Inglaterra)Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Cláudio Silva e Diogo Bessa; Paulo Estrela, Moreto Cassamá e Romário Baró; Mateus Santos, Madi Queta e Junior Maleck.Mário Évora, Pedro Justiniano, João Lameira, Fábio Vieira, Afonso Sousa, João Lopes e Jorge Teixeira.João BrandãoStahl; Yilmaz, Minz, Schelenz, Kühn, Majetschak, Stierlin, Hartmann, Hoppe, Fontaine e Schmidt.Eyrich, Böhmer, Dauter, Born, Abouchabaka e Holm.Robert Klauss--------------O FC Porto pode igualar o Monaco no comando do Grupo G caso vença o RB Leipzig na tarde desta quarta-feira, em partida da 4.ª jornada da UEFA Youth League, na qual os monegascos foram derrotados pelo Besiktas em Istambul (2-3).Um passo determinante para os dragões entrarem na luta pelo primeiro lugar, o único que vale o apuramento direto para os oitavos-de-final da competição - os segundos classificados disputam um playoff.