Suplentes: Ricardo Silva, Diogo Bessa, Pedro Justiniano, João Lameira, Romário Baró, João Lopes e Jorge Teixeira.Julian Krahl; Marcel Hoppe, Kilian Senkbeil, Dominic Minz e Mert Yilmaz; Lucas Schmidt, Niclas Stierlin, Naod de Oliveira Mekonnen e Felix Schimmel; Nicolas Fontaine e Lukas Krüger.Suplentes: Niclas Müller, Marc Dauter, Lucas Schelenz, Jordan Born, Emre Aslan, Noah Holm e Fabrice Hartmann.Os juniores do FC Porto defrontam esta tarde o RB Leipzig, num encontro da 3.ª jornada do Grupo G da Liga Jovem da UEFA.Frente ao conjunto alemão, os dragões pretendem recuperar da derrota por 3-2 frente ao líder Monaco. Recorde-se que a formação portuguesa entrou na prova da melhor maneira, com uma goleada por 5-1 frente aos turcos do Besiktas. Uma vitória que garante aos azuis e brancos o segundo lugar do grupo.