Continuar a ler

Com esta derrota, o FC Porto cai para o 2.º lugar do grupo, com três pontos, enquanto o Monaco é líder, com seis. No outro jogo do grupo, o Besiktas e o RB Leipzig empataram na Turquia (1-1) e seguem com um ponto.Termina o jogo. O FC Porto acaba por perder no Monaco (3-2) e desce, assim, para o segundo lugar do grupo D.O Monaco mexe. Entra Amílcar Silva, sai N'Gakoutou-Yapende.Mateus Santos conduz a bola até à área mas acaba por rematar para a defesa de Emmanuel Mifsud. Pode ter sido a última oportunidade dos dragões.Vão jogar-se mais quatro minutos.O 3-3 esteve muito perto! Diogo Queirós ganha a bola no canto mas acaba por rematar ao lado.O FC Porto ganha um canto depois de Júnior Maleck rematar contra um defesa.Romário Baró acaba por ser substituído por Fábio Vieira.O jogo está parado. Romário Baro está deitado no relvado, com dores.Novo livre para o Monaco, que volta a ser cortado pela defesa dos azuis e brancos, que tentam sair em contra-ataque. A bola, porém, acaba por se perder pela linha lateral.João Lameira faz falta sobre Bongiovanni. Livre para o Mónaco, que acaba por não resultar em perigo.Livre para o FC Porto. Paulo Estrela cruza para a área mas é assinalado um fora de jogo a Mateus Santos.Nova substituição nos azuis e brancos. Entra Pedro Justiniano, sai Moreto Cassamá.Canto para o Monaco, para ser batido do lado esquerdo do ataque. Thuram Ulien ganha a bola mas cabeceia por cima. Passou o perigo para o FC Porto.Madi Quetá remata sem qualquer perigo para a baliza defendida por Emmanuel Mifsud.Alteração no FC Porto. Mateus Santos entra para o lugar de João Mário.Primeiro cartão amarelo para o FC Porto, devido a uma falta de João Lameira sobre Antognelli.Madi Queta remata à baliza mas Mifsud evita o terceiro dos dragões.João Mário teve uma boa oportunidade para ampliar a vantagem mas acabou por rematar ao lado.Bongiovanni é admoestado com o primeiro cartão amarelo do encontro.Sylla é apanhado em posição irregular.Fora de jogo assinalado a Júnior Maleck.Novo canto para os monegascos. João Lameira acaba por cortar e afastar o perigo.Canto para o Monaco, do lado direito do ataque. A bola acaba por ser cortada para a linha de fundo.Florian Antognelli remata para fora.Romário Baró remata para defesa de Mifsud.Madi Queta remata mas a bola é desviada pela defesa monegasca.Canto para o Monaco, batido por Bongiavinni.- Começa a segunda parte. O Monaco entra com uma alteração. Antonucci dá lugar a Thuram Ulien.O FC Porto entrou praticamente em desvantagem, com um golo sofrido aos quatro minutos, mas, desde então, os dragões foram atrás do empate e criaram algumas oportunidades de golo, tendo, inclusive falhado um penalty, aos 27'. O golo acabou mesmo por aparecer já perto do intervalo, com um remate indefensável de Júnior Maleck.Intervalo no Mónaco.Abanda Mfomo ganha um ressalto fora da área, na sequência de um canto, mas remata por cima da baliza defendida por Ricardo Silva.Júnior Maleck recebe a bola em posição irregular.Fora-de-jogo tirado a Bongiovanni.Mais uma grande oportunidade para o FC Porto. Desta vez, foi Moreto Cassamá, com o pé esquerdo, a enviar a bola à barra.O FC Porto volta a estar perto do empate. Diogo Queirós esteve perto de marcar, de cabeça, mas a bola foi desviada pela defesa monegasca.- Romário Baró tenta tocar a bola para um colega mas já tinha sido apanhado em posição irregular.Bongiovanni está em fora-de-jogo.Diogo Dalot desperdiça o penálti!!! Mifsud adivinhou o lado para que foi a bola e negou o golo do empate.Penalty para o FC Porto. Diogo Dalot é empurrado por Diallo dentro da área.Monaco muito perto do 2-0. Antonucci a rematar ao poste da baliza defendida por Ricardo Silva.Paulo Estrela a rematar para fora. Os dragões continuam em desvantagem.Remate de Popovic contra a defesa dos azuis e brancos.Diogo Dalot remata mas a bola é cortada pela defesa do Monaco.Fora de jogo assinalado a Junior Maleck.Remate de Diogo Bessa sem perigo para a baliza dos monegascos.- Fora de jogo tirado a Jordi Mboula.- Arrancou o jogo no Mónaco.Emmanuel Mifsud; N'Gakatou Yepende, Abanda Mfomo, Boris Popovic; Badiashile Mukinayi, Ibrahima Diallo, Jordi Mboula, Florian Antognelli; Moussa Sylla, Francesco Antonucci, Adrien Bongiovanni(Suplentes: Abonnel, Silva, Mbock, Thuram Ulien, Behe, Toutain Gouano)Ricardo Silva; Diogo Dalot, Diogo Queirós, João Lameira, Diogo Bessa; Paulo Estrela, Madi Quetá, Moreto Cassamá; Junior Maleck, Romário Baró, João Mário.(Suplentes: Évora; Pedro Justiniano, Vítor Ferreira, Vieira, Mamadu Lamba, Santos e Jorge Teixeira)O FC Porto enfrenta o Monaco, fora de portas, esta terça-feira, às 14H00, em partida referente à 2.ª jornada da fase de grupos (Grupo D) da Liga Jovem da UEFA. Ambas as equipas venceram confortavelmente na primeira jornada, tendo os dragões vencido, em casa, o Besiktas por 5-1, enquanto os monegascos derrotaram o RB Leipzig, na Alemanha, por 4-1.